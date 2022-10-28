Стратегию США в вопросе ядерного оружия разъяснили

Политолог Дудаков заявил о «расчетливой неопределенности» в ядерной стратегии США

Фактически, США не нужны условия для применения ядерного оружия: страна оставляет за собой право принимать соответствующее решение исходя из собственных интересов, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он разъяснил стратегию американских властей в этом вопросе.

«Расчетливая неопределенность»

«В вопросе использования ядерного оружия США на протяжении многих десятилетий применяют стратегию, которая получила название "расчетливая неопределенность", — сказал политолог. — Они самостоятельно просчитывают риски, преимущества, недостатки использования данного вида оружия, но не ограничивают себя условностями».

Дудаков напомнил, что, к примеру, в российской ядерной доктрине говорится, что ядерное оружие может быть использовано в случае непосредственной угрозы стране. Теоретически, США тоже прибегнут к такой мере в случае опасности, но не ограничивают себя только этой причиной.

«Это значит, что ядерное оружие может применяться и для наступательных целей, чтобы уничтожить кого-то, кого американские власти посчитают угрозой национальной безопасности, жизни граждан, суверенитету страны», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Во время первых месяцев на посту президента Джо Байден хотел отказаться от этой неопределенности и установить четкие рамки для использования ядерного оружия. Но от этого отказались Малек Дудаков политолог

Дудаков уверен: Штаты специально не оглашают возможные условия применения ядерного оружия, чтобы держать оппонентов в напряжении и оставлять за собой право использовать данное вооружение в любом конфликте.

Реальна ли угроза

До недавнего времени подобная политика США не вызывала особенных вопросов: с последнего случая применения ядерного оружия прошло достаточное количество лет, чтобы страх в обществе постепенно сошел на нет.

«После окончания Холодной войны тема использования ядерного оружия перестала быть такой обсуждаемой: все привыкли к тому, что США, теоретически, всегда могут его применить, но были уверены, что этого не случится. Кроме того, американцы ведь и сами понимали, что, идя на такой шаг, они открывают ящик Пандоры, после чего свой арсенал могут задействовать и Северная Корея, и Китай, и Россия», — заметил Дудаков.

Тем не менее непростая геополитическая обстановка, по его словам, заставила мир вернуться к этому вопросу и породила новые опасения относительно того, что ядерное оружие может быть применено и в конфликте на территории Украины, и, возможно, в конфликте на Тайване.

Подобный вариант развития событий снова начал казаться реалистичным особенно на фоне обсуждений о возможном применении "грязной бомбы". Думаю, в ближайшее время все больше стран будут требовать от Вашингтона определенности по ядерному вопросу Малек Дудаков политолог

Дудаков уверен, что риски использования США ядерного оружия реальны, особенно с учетом того, что в последнее время наблюдается «нуклеаризация» политики страны.

«Они впервые за долгое время провели ядерные учения на территории Европы, планируют модернизировать свои бомбы на территории Европы и Турции, выделяют дополнительные средства на модернизацию внутри США. Также были разговоры, что Америка может вернуть ядерные боеголовки на территорию Южной Кореи. Естественно, никто не знает, случится ли ядерный конфликт наверняка, кто первым применит оружие. Но гонка вооружений увеличивает эти риски», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Вашингтон принял решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд, а также аннулировать планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования. Соответствующая информация содержится в новой редакции Стратегии национальной обороны США, опубликованной Пентагоном.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание», — говорится в документе.