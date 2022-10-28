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04:53, 28 октября 2022Наука и техника

США решили снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

В Пентагоне сообщили, что США снимают с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вашингтон принял решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд, а также аннулировать планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования. Соответствующая информация содержится в новой редакции Стратегии национальной обороны США, опубликованной Пентагоном.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание», — говорится в документе.

Ранее Россия заявила, что США обладают большими средствами для использования ядерного оружия, чем предписано Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. По словам замглавы делегации России на конференции ДНЯО Андрея Белоусова, ранее Вашингтон сообщал о переоборудовании части стратегических бомбардировщиков и пусковых установок, однако подтверждений этому нет.

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Екатерина Подвигина
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