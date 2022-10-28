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18:32, 28 октября 2022Мир

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии гарантий создания зоны безопасности у ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о медленном прогрессе по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что гарантий создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет, поскольку прогресс по этому вопросу медленный. Его цитирует ТАСС.

Гросси признался, что его это «очень расстраивает», пояснив, что для него необходимость создания зоны безопасности очевидна. При этом он подтвердил, что будет и далее предпринимать попытки решения вопроса.

Кроме того, Гросси сообщил, что намерен снова приехать в Москву и Киев для продолжения консультаций по зоне безопасности.

Ранее Гросси предложил создать безопасную зону вокруг Запорожской атомной электростанции. Он пояснил, что нельзя будет стрелять с территории станции и по ней.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что РФ одобряет предложение, назвав идею разумной.

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Антон Похиляк
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