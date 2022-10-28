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15:38, 28 октября 2022Культура

«Топ Ган: Мэверик» и «Вавилон» выдвинули на «Оскар»

Компания Paramount выдвинула на премию «Оскар» «Топ Ган: Мэверик» и «Вавилон»

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Компания Paramount выдвинула на премию «Оскар» два фильма — «Топ Ган: Мэверик» и «Вавилон». Об этом сообщается на сайте корпорации.

Там считают, что боевик с Томом Крузом может быть рассмотрен в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший актер второго плана», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший дизайн костюмов», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший монтаж», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

В каких категориях предлагают выдвинуть «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом в главных ролях, на сайте не уточняется.

Мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая. В США его показали в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих. Боевик стал самой кассовой картиной в карьере Круза и в истории студии Paramount. «Топ Ган» также оказался первым фильмом-миллиардером 2022 года.

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Марина Погосян
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