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07:02, 28 октября 2022Россия

Шойгу вручил высшую награду сбившему пять самолетов российскому зенитчику

Шойгу наградил «Золотой Звездой» лейтенанта-зенитчика Ищенко, сбившего 5 самолетов

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко получил высшую государственную награду России — медаль «Золотая Звезда». Об этом сообщает ТАСС - со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, в ходе специальной военной операции взвод лейтенанта прикрывал от воздушного нападения российскую группировку войск. За период ведения боевых действий взвод, которым руководит Ищенко, уничтожил 12 самолетов Су-25 и 4 вертолета Ми-8 противника, из них лично офицером — 5 и 3 соответственно. Награду герою вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России 24-летнему морскому пехотинцу с позывным Струна. Летом герой был ранен и лишился ноги. В данный момент морпех проходит реабилитацию.

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Екатерина Подвигина
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