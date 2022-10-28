Названо число проходящих подготовку на полигонах мобилизованных

Шойгу: 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах

Министр обороны Сергей Шойгу назвал число мобилизованных призывников, проходящих подготовку на полигонах — сейчас их 218 тысяч, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек», — заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу отметил, что более 41 тысячи человек, отправленных в зону СВО, задействованы в составе подразделений.