Prague Morning: жители Праги вышли на демонстрацию, призывая к переговорам с Россией

Жители Чехии вышли на демонстрацию в Праге, требуя отставки правительства страны. Также они призвали к переговорам с Россией по поставкам газа. Об этом пишет Prague Morning.

Демонстрация прошла на главной площади Праги. Она была организована крайне правыми политическими движениями, радикально настроенными группами и коммунистической партией. Отмечается, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.

Участники акции размахивали флагами страны, а также держали в руках плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Европейского союза.

В августе большая часть жителей Германии, опрошенных изданием NTV, потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Опросы были проведены в период с 26 по 29 августа. Они показали, что 77 процентов немцев верят, что именно Запад должен предпринять конкретные усилия для мирного урегулирования на Украине.