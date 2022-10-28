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22:42, 28 октября 2022Мир

Жители Чехии потребовали начать переговоры с Россией

Prague Morning: жители Праги вышли на демонстрацию, призывая к переговорам с Россией

Фото: Radek Kozák / Unsplash

Жители Чехии вышли на демонстрацию в Праге, требуя отставки правительства страны. Также они призвали к переговорам с Россией по поставкам газа. Об этом пишет Prague Morning.

Демонстрация прошла на главной площади Праги. Она была организована крайне правыми политическими движениями, радикально настроенными группами и коммунистической партией. Отмечается, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.

Участники акции размахивали флагами страны, а также держали в руках плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Европейского союза.

В августе большая часть жителей Германии, опрошенных изданием NTV, потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Опросы были проведены в период с 26 по 29 августа. Они показали, что 77 процентов немцев верят, что именно Запад должен предпринять конкретные усилия для мирного урегулирования на Украине.

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Марина Совина
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