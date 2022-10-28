Шойгу раскрыл средний возраст призванных по мобилизации
Средний возраст граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, составил 35 лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.
Глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о количестве призванных в ходе мобилизации, а также о добровольцах, которые не дождались повесток и решили сами выполнить свой долг.
«Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — подчеркнул министр.
Ранее информированные источники в парламенте и администрации президента сообщили «Ведомостям», что частичная мобилизация может закончиться с 31 октября по 6 ноября. Отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством.
О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации планировалось задействовать около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.