Шойгу раскрыл средний возраст призванных по мобилизации

Шойгу заявил, что средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет

Средний возраст граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, составил 35 лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о количестве призванных в ходе мобилизации, а также о добровольцах, которые не дождались повесток и решили сами выполнить свой долг.

«Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — подчеркнул министр.

Ранее информированные источники в парламенте и администрации президента сообщили «Ведомостям», что частичная мобилизация может закончиться с 31 октября по 6 ноября. Отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации планировалось задействовать около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.