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15:08, 28 октября 2022Из жизни

Пловец впервые в истории переплыл Красное море ради сохранности коралловых рифов

Standard: британский пловец Льюис Пью совершил первый в мире заплыв через Красное море

Кадр: Lewis Pugh / YouTube

Британский пловец и защитник Мирового океана 52-летний Льюис Пью совершил первый в мире заплыв через Красное море, чтобы обратить внимание на то, как изменения климата влияют на коралловые рифы. Об этом сообщает Standard.

Посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде совершил заплыв в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября. Пью впервые в истории проделал путь в 123 километра от острова Тиран, Саудовская Аравия, до Хургады, Египет. Заплыв длился 16 дней, в каждый из которых британец преодолевал от шести до двенадцати километров.

Лью проплывал над коралловыми рифами заповедника Рас-Мохаммед, который протянулся вдоль южной береговой линии Синайского полуострова в 25 километрах от Шарм-эль-Шейха. Он также переплыл через Суэцкий залив, один из самых оживленных судоходных путей в мире. «За все годы плаваний я никогда не испытывал ничего подобного. Опасности подстерегали меня со всех сторон: сильная жара, сильный ветер, большие волны, акулы, нефтяные танкеры и контейнеровозы. Мне приходилось бороться за каждый метр», — рассказал Пью.

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По словам спортсмена, за 35 лет, в течение которых он устраивает заплывы, планета значительно изменилась. Он добавил, что особенно пострадали коралловые рифы. «Если мы потеряем наши коралловые рифы, мы не просто допустим вымирание многих тысяч видов, мы потеряем целую экосистему, от которой зависим», — предостерег Пью.

Ранее сообщалось, что неизлечимо больная жительница Великобритании пересекла Атлантический океан на лодке в компании двух подруг и поставила рекорд. «Врачи сказали, что у меня нет впереди десятилетий жизни, есть годы, поэтому я очень хочу использовать их по максимуму. Я не хочу заниматься ерундой, которая не имеет значения. Я хочу делать то, что интересно и весело», — отметила пациентка после путешествия.

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Евгения Черкасова
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