Неизлечимо больная женщина переплыла Атлантический океан в компании двух подруг

Неизлечимо больная жительница Великобритании пересекла Атлантический океан на лодке в компании двух подруг и поставила рекорд. О путешествии отважных британок сообщает Daily Mirror.

Вышедшая в ремиссию после повторного рака яичников 42-летняя Кэт Кординер, 32-летняя Эбби Джонстон и 31-летняя Шарлотта Ирвинг отправились в путешествие за две недели до Рождества. Женщины начали свой путь с испанского острова Ла Гомера и через 42 дня, семь часов и 17 минут, переплыв Атлантический океан, прибыли на остров Антигуа, расположенный в Карибском море.

«Врачи сказали мне, что у меня нет впереди десятилетий жизни, у меня есть годы, поэтому я очень хочу использовать их по максимуму. Я не хочу заниматься ерундой, которая не имеет значения. Я хочу делать то, что интересно и весело», — отметила пациентка после путешествия.

Женщины рассказали, что за время пути столкнулись с палящей жарой, огромными ночными волнами и акулами, преследующими их лодку, а также заработали мозоли на руках от гребли веслами. Согласно Daily Mirror, британки на семь часов побили существующий рекорд, когда три женщины переплыли Атлантический океан. Более того, Кординер считается первой больной раком, решившейся на подобное испытание.

Ранее сообщалось, что в Сан-Франциско, штат Калифорния, неизлечимо больной 20-летний Серхио Сото женился на школьной любви вскоре после того, как врачи сообщили ему о скорой смерти. Молодожены надеялись, что их история любви даст надежду другим, особенно тем, кто борется с раком или потерял кого-то из-за этой болезни.