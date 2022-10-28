В Эстонии предложили усилить контроль за беженцами с Украины

МВД Эстонии предложило усилить контроль за беженцами с Украины

Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии предложило усилить контроль за беженцами с Украины, прибывающими в страну. Об этом заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс, передает РИА Новости.

Министр предложил правительству внести поправку к закону об иностранцах, согласно которой украинцам, прибывающим в Эстонию, нужно будет сообщать государству о своем местонахождении, а также предоставлять контактную информацию.

По словам Ляэнеметса, это сделали многие беженцы, но для лучшей организации работы необходимо сделать предоставление подобной информации обязательным. «Это позволит сэкономить рабочее время чиновников и направить наши ресурсы на обеспечение необходимой поддержки и помощи прибывающим сюда беженцам, начиная с места в школе или детском саду и заканчивая оказанием медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка», — объяснил он.

При этом он отметил, что украинские беженцы в настоящее время не представляют угрозы общественному порядку в Эстонии.

Ранее эстонский портал ERR сообщил, что аналитики увидели в беженцах с Украины возможность задержать убыль населения Эстонии более чем на 20 лет.