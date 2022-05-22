В Эстонии в украинских беженцах увидели возможность задержать убыль населения

В Эстонии предположили, что беженцы с Украины могут задержать убыль населения в стране

В Эстонии в беженцах с Украины увидели возможность задержать убыль населения более чем на 20 лет. Об этом говорится в отчете эстонского Центра мониторинга развития, сообщает портал ERR.

Аналитики центра предположили, что 30 тысяч украинских беженцев, оставшиеся на постоянное проживание в Эстонии, смогли бы задержать сокращение населения в стране более чем на два десятка лет.

По данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, к концу апреля в республику уже прибыли свыше 35 тысяч беженцев с Украины. В то же время эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс заявил, что окончательное их количество и время пребывания в Эстонии предсказать трудно из-за продолжения конфликта на украинской территории.

По его мнению, 10 тысяч беженцев с Украины позволят избежать убыли населения в Эстонии в течение девяти лет, 30 тысяч — в течение 22 лет, 60 тысяч — в течение 40 лет.

Первые украинские беженцы прибыли в Эстонию в конце февраля. В марте глава Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас заявил, что желание помочь гражданам Украины в стране чрезвычайно велико, а о готовности предложить им рабочие места сообщили более 1100 компаний.