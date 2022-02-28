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В Эстонию прибыли первые беженцы с Украины

Советник Минсоцдел Эстонии Варрак сообщила о прибытии первых 16 беженцев с Украины

Фото: Marton Monus / Reuters

В Эстонию прибыли первые 16 беженцев с Украины. Об этом сообщила советник Министерства социальных дел прибалтийской республики Теа Варрак, передает ERR.

Она отметила, что вечером в понедельник, 28 февраля, в Эстонию с Украины должны приехать еще 40 человек. По словам Варрак, все беженцы будут размещены в гостинице.

Ранее президент Эстонии Алар Карис призвал к дипломатическому решению ситуации на Украине. Он заявил, что в какой-то момент горячая фаза конфликта закончится, а Киев и Москва должны будут сесть за стол переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении в республике военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Алевтина Запольская
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