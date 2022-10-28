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23:46, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Пушилин вручил орден Дружбы ведущему Первого канала

Врио главы ДНР Пушилин вручил орден Дружбы ведущему Первого канала Шейнину

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил ведущего Первого канала Артема Шейнина орденом Дружбы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, происходящее в информационном поле так же значимо, как и происходящее на поле боя.

«Все, что происходит на фронте, все, что происходит в рамках освободительной операции, нам ее важно воспринимать именно так, для нас не менее важно то, что происходит на информационном поле. И ты один из важных и нужных бойцов», — подчеркнул врио главы республики, вручая государственную награду.

В марте сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против Шейнина. Также под ограничения попал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Артем Шейнин занимает должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. С 2016 года он ведет политическую программу «Время покажет».

Марина Совина
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