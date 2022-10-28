Врио главы ДНР Пушилин вручил орден Дружбы ведущему Первого канала Шейнину

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил ведущего Первого канала Артема Шейнина орденом Дружбы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, происходящее в информационном поле так же значимо, как и происходящее на поле боя.

«Все, что происходит на фронте, все, что происходит в рамках освободительной операции, нам ее важно воспринимать именно так, для нас не менее важно то, что происходит на информационном поле. И ты один из важных и нужных бойцов», — подчеркнул врио главы республики, вручая государственную награду.

В марте сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против Шейнина. Также под ограничения попал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Артем Шейнин занимает должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. С 2016 года он ведет политическую программу «Время покажет».