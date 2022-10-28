Британцам предложили необычный способ сэкономить на плате за газ и отопление

Metro: британцам предложили отдохнуть в Египте за 650 фунтов и сэкономить на плате за ЖКХ

Компания EasyJet Holidays предложила жителям Соединенного Королевства пакетные туры в Египет, чтобы дать им возможность не оплачивать счета за газ и отопление. О необычном способе сэкономить на плате за ЖКХ рассказал британский таблоид Metro.

Согласно исследованию компании, более 50 процентов британцев хотят уехать из страны на зимний период, чтобы не платить за коммунальные услуги. В ответ на желание туристов EasyJet Holidays подготовила для путешественников специальные туры в Египет под названием «Побег из Великобритании» длительностью 28 дней.

Так, чтобы отдохнуть в Хургаде, европейцам придется заплатить 650 фунтов (около 45 тысяч рублей) на человека. В эту стоимость включены перелет, проживание, питание, доступ в интернет и абонемент в тренажерный зал.

Согласно подсчетам специалистов, тур на египетский курорт по системе «все включено» обойдется британской семье в среднем на 227 фунтов (16 тысяч рублей) дешевле, чем оплата коммунальных платежей в зимний месяц.

Ранее в октябре турагентства Турции предложили переживающим энергетический кризис европейцам, в частности, пенсионерам, «зимние туры» на местные курорты. В зависимости от предпочтений туристов их стоимость варьируется от 60 до 616 тысяч рублей.