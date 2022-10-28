Турция предложила спасающимся от холода европейцам «зимние туры»

Hürriyet: Турция подготовила «зимние туры» для спасающихся от энергокризиса европейцев

Турагентства Турции предложили переживающим энергетический кризис европейцам, в частности пенсионерам, «зимние туры» на местные курорты. Об этом пишет газета Hürriyet.

По данным издания, для спасающихся от энергокризиса и холода жителей Европы уже подготовили путевки в пятизвездочные отели Антальи по системе «все включено». В зависимости от предпочтений туристов их стоимость варьируется от 60 до 616 тысяч рублей.

Подобная программа рассчитана на два месяца, в ней участвуют 152 отеля Антальи, а также гостиницы в Бодруме, Мармарисе и Кушадасы. Отмечается, что европейцы уже начали приобретать подобные туры, количество броней на ноябрь-декабрь 2022 года возросло примерно в полтора-два раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее в октябре россиянам предрекли очередной рост стоимости туров в Турцию. По данным экспертов, отдых в местных отелях летом 2023 года обойдется туристам из России в среднем на 15–20 процентов дороже, чем летом 2022.