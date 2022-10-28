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08:47, 28 октября 2022Мир

Генсек НАТО оценил влияние итогов выборов в конгресс на помощь США Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что выборы в конгресс не повлияют на помощь США Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил влияние итогов промежуточных выборов в конгресс на помощь США Украине в беседе с изданием Politico.

По мнению Столтенберга, даже после выборов в палате представителей и в сенате сохранится« явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины».

Ранее представители Республиканской партии допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей.

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Марина Совина
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