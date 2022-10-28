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11:48, 28 октября 2022Экономика

Цукерберг обеднел на 11 миллиардов долларов за день

Марк Цукерберг обеднел на 11 миллиардов долларов за день

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Состояние Марка Цукерберга рухнуло за день на 11 миллиардов долларов, после того, как акции Meta (признана экстремистской и запрещена в России) обвалились 27 октября почти на четверть на фоне отчета о снижении выручки. Теперь его капитал оценивается в 36 миллиардов долларов, следует из данных Forbes Real-Time.

Обедневший миллиардер опустился с 25-го на 29-е место в списке богатейших людей мира. К закрытию торгов 27 октября акции Meta подешевели до самого низкого уровня с декабря 2016 года.

Между тем глава Amazon Джефф Безос может потерять 23 миллиарда долларов своего состояния. Акции его компании упали на 21 процент на закрытии торгов 27 октября.

Ранее сообщалось, что самые богатые люди Китая потеряли девять миллиардов долларов в результате падения акций их компаний. Спад последовал за переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая на третий срок.

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Платон Щукин
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