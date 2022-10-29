Расходы авиакомпаний ЕС и США увеличились из-за облета России

Bloomberg: европейские и американские авиакомпании нарастили расходы из-за облета России

Закрытие воздушного пространства над Россией привело к увеличению расходов у авиакомпаний США и Евросоюза (ЕС) при полетах в Азию, а также к росту цен на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Air France-KLM вместе с другими перевозчиками из Европы теперь облетают Россию через Монголию и Казахстан, что увеличивает длительность полета на несколько часов. Британская авиакомпания Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг, уточнив, что одной из причин этого решения является закрытое пространство над Россией.

В свою очередь авиаперевозчик Finnair, который потратил несколько лет на создание хаба, соединяющего Северную Азию с Европой и США, столкнулся с сокращением трафика в восточной части сети. По данным компании, облет России увеличивает длительность полетов в Азию на 15-40 процентов, что влияет на количество рабочих часов и расход топлива.

«Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или добавлять еще один этап к рейсам, чтобы расчеты работали», — заявил основатель компании Martin Consulting Марк Мартин.

Ранее «Известия» со ссылкой на ежемесячный доклад Росавиации Минтрансу сообщили, что иностранные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в России. За девять месяцев 2022 года рейсами зарубежных авиакомпаний в РФ и из страны воспользовались 8,7 миллиона человек.