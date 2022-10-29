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23:47, 29 октября 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России

Роскомнадзор: блокировка доступа к Telegram на территории России исключена

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена. Об этом сообщил Роскомнадзор, передает РИА Новости.

«Блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — отмечается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me по требованию Генеральной прокуратуры. Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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Марина Совина
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