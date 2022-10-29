Роскомназдзор заблокировал доступ к принадлежащему Telegram домену t.me

Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me

Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me по требованию Генеральной прокуратуры, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничений доступа к сайтам.

Причина блокировки в настоящее время неизвестна. Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Статья предполагает ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, или недостоверную общественно значимую информацию. Требование Генпрокуратуры поступило 29 октября.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.

