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23:31, 29 октября 2022Экономика

Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета

Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета до $1,4 триллиона

Фото: Pixabay

Президент США Джо Байден на своей странице в Twitter заявил о том, что США столкнулись с крупнейшим в истории страны годовым сокращением дефицита бюджета — до 1,4 триллиона долларов.

«Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории», — написал американский лидер.

Помимо этого он обрушился с критикой на представителей Республиканской партии из-за их предложения снизить налоги. Байден пояснил, что это может привести к увеличению дефицита еще примерно на три триллиона долларов.

Ранее бывший старший советник Государственного департамента США при президенте Джордже Буше Кристиан Уитон рассказал, что будущее господство доллара находится под вопросом из-за последствий антироссийских санкций Вашингтона. По его мнению, все больше значимых стран начинают опасаться влияния США.

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Марина Совина
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