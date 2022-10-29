Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:10, 29 октября 2022Россия

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков заявил, что контактов Путина и Эрдогана нет в планах

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации вокруг зерновой сделки пока не планируется. Так возможность диалога прокомментировал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет», — завил пресс-секретарь российского президента в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке.

20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки. По его словам, часть договоренности, которая касается экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке
В ЛНР объяснили помощь Британии Украине с осуществлением теракта в Севастополе
Депутат Госдумы рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки
Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО
Российский сенатор обвинил Запад в срыве зерновой сделки
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло
Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских дронах
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.