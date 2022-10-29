В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков заявил, что контактов Путина и Эрдогана нет в планах

Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации вокруг зерновой сделки пока не планируется. Так возможность диалога прокомментировал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет», — завил пресс-секретарь российского президента в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке.

20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки. По его словам, часть договоренности, которая касается экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю.