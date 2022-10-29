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06:47, 29 октября 2022Забота о себе

Врач рассказала о способах побороть осеннюю усталость

Врач Горина: побороть усталость осенью помогут сон и поддержание нормы витамина D

Фото: Unsplash

Побороть усталость в осенний период помогут сон и поддержание нормы витамина D в организме. О таких способах рассказала врач общей практики и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина в беседе с RT.

По словам специалиста, усталость может быть признаком нарушений эндокринной системы, депрессивных расстройств, анемии и даже самостоятельным заболеванием. Все это требует своевременного лечения. Также усталость осенью связана с изменением рациона: если лето — это сезон фруктов, ягод и овощей, то осень —это более жирная и калорийная пища.

«Такие изменения в питании приводят к тому, что организм недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо наладить рацион и проверить уровни витаминов в крови для восполнения возможного дефицита. Принимать витамины самостоятельно, без предварительной диагностики не рекомендуется, так как их избыток может навредить организму», — подчеркнула Горина.

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На настроение может влиять и недостаток витамина D — без него нарушается работа самых разных систем организма. Человек получает это вещество из пищи, например, рыбы, яиц. Однако в основном витамин D вырабатывается самостоятельно под воздействием ультрафиолетовых лучей.

«Проблема заключается в том, что осенью световой день заметно сокращается, а солнечных дней становится все меньше. Чтобы привести витамин D в норму, необходимо сдать анализ и получить рекомендации врача по дозировке и длительности приема», — резюмировала врач.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал, что на фоне стресса у многих людей развивается бессонница. В результате плохого ночного сна в течение дня человек отмечает разбитость, сниженную работоспособность, плохое настроение, раздражительность, перечислил врач.

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Юлия Мискевич
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