МИД Украины прокомментировал приостановку Россией участия в зерновой сделке

Кулеба: Россия использовала ложный предлог для приостановки участия в зерновой сделке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter приостановку Россией участия в зерновой сделке, заявив, что для этого использовался ложный предлог.

Кулеба утверждает, что Украина «предупреждала о планах России подорвать Черноморскую зерновую инициативу», посчитав, что сегодняшним решением Москва перекрывает коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей.

Глава украинского МИД также призвал все государства потребовать от России «прекращения голодных игр и повторного выполнения своих обязательств».

Ранее Минобороны РФ объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Министерство связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и назвало ее террористическим актом.