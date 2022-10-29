Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 29 октября 2022Мир

Латвия заявила о нежелании вести диалог с Путиным

Президент Левитс заявил о нежелании вести диалог с Путиным до увеличения войск НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Эгилс Левитс

Эгилс Левитс. Фото: Markus Scholz / DPA

Латвии следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал президент Латвии Эгилс Левитс в беседе с Foreign Policy.

Журналист издания напомнил латвийскому лидеру, что сейчас на территории страны находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзные государства пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, однако этого не произошло.

«Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений», — заявил о нежелании вести переговоры с российским лидером Левитс.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. Удвоение возникает вследствие того, что налоги взыскиваются двумя государствами в одно и то же время. Соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией действовало с 2010 года и распространялось на налоги от доходов и капитал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Посол Антонов призвал США вернуть свое ядерное оружие из других стран
Российский футболист рассказал об отношении к русским в США
Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей на фоне стресса
Псаки заявила о беспокойстве демократов возможными результатами выборов в США
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Латвия заявила о нежелании вести диалог с Путиным
В США выступили против перевода Украине изъятых активов россиян
Подмосковные врачи спасли пенсионерку с опухолью объемом 2,5 литра
Украина перешла на самую дальнобойную артиллерию
Юрист предупредил россиян о штрафах банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.