Латвия заявила о нежелании вести диалог с Путиным

Президент Левитс заявил о нежелании вести диалог с Путиным до увеличения войск НАТО

Латвии следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал президент Латвии Эгилс Левитс в беседе с Foreign Policy.

Журналист издания напомнил латвийскому лидеру, что сейчас на территории страны находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзные государства пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, однако этого не произошло.

«Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений», — заявил о нежелании вести переговоры с российским лидером Левитс.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. Удвоение возникает вследствие того, что налоги взыскиваются двумя государствами в одно и то же время. Соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией действовало с 2010 года и распространялось на налоги от доходов и капитал.