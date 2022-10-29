Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 29 октября 2022Россия

В убийстве 12-летней россиянки заподозрили ее родственника

В убийстве 12-летней девочки в Ростовской области заподозрили ее дальнего родственника

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В убийстве 12-летней девочки, которое произошло в Ростовской области, заподозрили ее дальнего родственника. Об этом говорится в сообщении региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

«В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей», — заявили в ведомстве.

В СК объяснили, что между 12-летней россиянкой и ее родственником произошел словесный конфликт. Из-за него родственник нанес девочке телесные повреждения, от которых она умерла

27 октября официальный представитель регионального управления СК России Галина Гагалаева сообщила «Ленте.ру» о возбуждении уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки. Уточняется, что ее тело было найдено 25 октября на территории хутора Тереховский в Усть-Донецком районе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Киев обвинили в террористической атаке на российские корабли в Севастополе
Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов
В России американскую ядерную крылатую ракету назвали личной блажью Трампа
Военкомат запретил россиянину выезд из страны до 2222 года
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Футболист Педриньо высказался о реакции на его имя в России
В убийстве 12-летней россиянки заподозрили ее родственника
В Минобороны заявили о причастности Британии к атаке БПЛА ВСУ на Севастополь
Стало известно о повреждении тральщика после атаки беспилотников на Севастополь
В Германии заявили об оставшейся «голой» из-за поставок Киеву армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.