Немецкий колумнист усомнился в загнавшей Штайнмайера в бомбоубежище тревоге

Автор Spiegel допустил, что загнавшая Штайнмайера в бомбоубежище тревога была постановкой

Воздушная тревога в городе Корюковка Черниговской области, из-за которой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище, может быть постановочной. Такое мнение выразил немецкий колумнист Томас Фишер, чьи слова приводит газета Spiegel.

Журналист обратил внимание, что на опубликованных кадрах президент оставался спокойным. Кроме того, он назвал совпадением то, что Штайнмайер оказался рядом с бомбоубежищем в момент объявления воздушной тревоги.

Фишер поинтересовался, ставила ли в известность Германия Россию о приезде своего президента на Украину. Также он спросил, атаковала ли российская армия в этот момент город, где находился Штайнмайер. В случае, если атака действительно была, то куда был нанесен удар и каков оказался ущерб.

«Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?» — спросил колумнист.

Также остается открытым вопрос, обсуждали ли власти Германии и Украины возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале. По мнению Фишера, все эти вопросы являются логичными, и власти ФРГ должны дать на них ответы, зачем и каким образом была проведена постановка этого инцидента.

Ранее подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau неоднозначно отреагировали на новость, что Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за объявления воздушной тревоги. Некоторые из подписчиков телеканала обратили внимание на то, что о воздушной тревоге сообщают каждый раз, когда на Украину приезжают известные личности и политики.