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11:10, 29 октября 2022Мир

Примаков отреагировал на попытки отобрать Русский дом в Берлине

Глава Россотрудничества Примаков назвал позорными попытки отобрать Русский дом в Берлине

Попытки части украинской диаспоры в Германии отобрать Русский дом в Берлине являются позорными, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Примакова, к отъему недвижимости России пытаются привлечь «чуть ли не» представителей Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ. При этом о самой процедуре глава Россотрудничества высказался в ироничном ключе.

«Они недавно объявили референдум в Берлине, это было душераздирающее и смешное зрелище (...) Собралось то ли 30, то ли 50 человек, за что-то проголосовали, но это было настолько позорно, что они даже не озвучили результаты», — заявил он.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что главная цель Европейского союза (ЕС) не заморозить российские активы в Европе, а конфисковать их. Однако, по ее словам, ЕС не обладает для этого необходимой юридической базой и работает над этим вопросом.

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Валерий Розенберг
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