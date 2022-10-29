«Ростов» вырвал победу у «Ахмата» в матче РПЛ

«Ростов» со счетом 2:1 обыграл в Грозном «Ахмат» в матче РПЛ

«Ростов» вырвал победу у «Ахмата» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч в игре на 14-й минуте забил нападающий хозяев Мохамед Конате. На 74-й минуте форвард «Ростова» Николай Комличенко сравнял счет, а на 86-й минуте гостей вывел вперед защитник Александр Сильянов.

Победа помогла «Ростову» набрать 29 очков и подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата. Грозненская команда с 23 очками располагается на седьмой строке.

В следующем туре 5 ноября «Ахмат» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом». Днем позже, 6 ноября, «Ростов» примет у себя московское «Динамо».

