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22:40, 29 октября 2022Мир

В Еврокомиссии призвали сохранить зерновую сделку

Представитель ЕК Массрали призвала все стороны зерновой сделки сохранить соглашения

Фото: Pixabay

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Набила Массрали прокомментировала выход России из зерновой сделки после теракта в акватории Севастополя. Она выступила с призывом приложить все усилия для сохранения договоренностей, сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем усилия ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу», — заявила она.

Массрали подчеркнула, что продолжения действия зерновой сделки всеми сторонами необходимо для сохранения положительного влияния на доступ огромного количества голодающих людей по всему миру к продовольствию.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на фоне выхода России из зерновой сделки призвал Москву позволить доставлять зерно голодающим в разные регионах мира.

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Марина Совина
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