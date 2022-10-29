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18:27, 29 октября 2022Россия

В Херсонской области нашли тайник батальона «Айдар» и инструкторов из США

В Херсонской области обнаружили тайник батальона «Айдар» и американских инструкторов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Тайник инструкторов из США и батальона ВСУ «Айдар» обнаружили в Херсонской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что тайник нашли в подвале заброшенной турбазы в поселке Хорлы Каланчевского округа. В тайнике находились 290 патронов различных калибров, в том числе для иностранного оружия, два магазина для АК-47, а также книгу вещевого учета воинской части ВСУ.

По данным канала, на турбазе жили американские инструкторы, которые в 2021 году обучали личный состав «Айдара».

Ранее стало известно, что следователи нашли пыточную тюрьму на базе батальона «Айдар», которая находится в Старобельском районе Луганской народной республики. В Следственном комитете России (СКР) объяснили, что бывший мясоперерабатывающий цех в селе Половинкино был переоборудован в место расположения боевиков.

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Никита Абрамов
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