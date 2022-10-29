В России отреагировали на полет американского беспилотника вблизи Севастополя

Депутат Новиков: Россия не объявит войну НАТО из-за полетов беспилотника США у Севастополя

Россия не пойдет на объявление войны НАТО из-за полета беспилотника США вблизи Севастополя, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на новость о том, что в акватории Черного моря был замечен беспилотник США.

Ранее стало известно, что американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в акватории Черного моря недалеко от Севастополя. RQ-4B Global Hawk ВВС США рано утром в пятницу, 28 октября, вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в южной части Италии, а затем был зафиксирован всего примерно в 100 километрах по прямой от Севастополя.

Ни для кого не является секретом, что вмешательство в ситуацию вокруг Украины со стороны НАТО вообще и Вашингтона в частности присутствует — это давно стало очевидностью Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Между Россией и странами НАТО нет войны, но посредством украинских событий такое противостояние существует. Цели его полностью укладываются в американскую доктрину. При этом ясно, что Москва, используя сегодняшний эпизод, не пойдет на объявление войны НАТО», — заявил Новиков.

29 октября стало известно, что беспилотники атаковали бухту в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты были сбиты в акватории вблизи Севастополя.