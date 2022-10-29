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19:01, 29 октября 2022Экономика

Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что Кишинев впервые закупил электроэнергию у Румынии

Фото: Fré Sonneveld / Unsplash

Кишинев впервые закупил электроэнергию у румынского оператора OPCOM. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

По словам Спыну, закупка энергоресурсов у Бухареста была произведена в рамках диверсификации источников закупки. «Energocom продолжит ежедневно закупать энергию у OPCOM для обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — заявил чиновник, отметив, что для Молдавии важно экономить, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и «максимально низкую цену на электроэнергию».

В то же время агентство РИА Новости отмечает, что стоимость, по которой Кишинев закупал электроэнергию у Бухареста, в два раза превышает цену электроэнергии Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что Молдавия из-за сокращения поставок газа из России будет испытывать дефицит электроэнергии.

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Валерий Розенберг
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