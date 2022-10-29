В Белом доме отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке

Белый дом обвинил Россию в использовании зерна в качестве оружия

Решение Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки представляет собой использование продовольствия в качестве оружия, об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, пишет ТАСС со ссылкой на France-Presse.

Как уточнили в Вашингтоне, эта мера окажет «непосредственное воздействие на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие». Американские власти обвинили РФ в том, что она якобы ухудшает ситуацию с гуманитарным кризисом и продовольственной безопасностью.

«Россия снова пытается использовать военные действия в качестве предлога. Это напрямую влияет на нуждающиеся страны и мировые цены, а также усугубляет и без того тяжелые гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности», — отреагировали в Белом доме на решение России.

Ранее Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.