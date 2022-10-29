Россия после теракта со стороны ВСУ приостановила участие в зерновой инициативе

Небензя официально уведомил ООН, что Россия приостановила участие в зерновой сделке

Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, об этом говорится в письме постпреда РФ при международной организации Василия Небензи, пишет РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН направил официальное обращение, в котором говорится, что Москва решила приостановить сделку на неопределенный период.

На фоне этой атаки украинских Вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Дипломат объяснил, что решение было принято после теракта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали корабли и инфраструктуру в акватории Севастополя. Нападение украинских дронов было совершено под прикрытием коридоров безопасности, предназначенных для исполнения так называемой черноморской инициативы. Эти маршруты использовались при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины.

Сообщение Минобороны

О том, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, в субботу, 29 октября, сообщило Минобороны России. В военном ведомстве указали, что к терактам причастны британские специалисты.

С учетом проведенного террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов Минобороны России

Зерновая сделка

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. Действие договора составляло 120 дней с возможностью продления.

При этом 20 октября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления договора. Он указал на то, что часть документа, которая касается экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю.

Реакция на приостановление сделки

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что решение Москвы не будет иметь для нее последствий на международной арене.

Украина атаковала наши суда, которые отвечают за безопасность провода судов с зерном. И это есть прямое нарушение всех договоренностей Алексей Чепа первый замглавы комитета Госдумы по международным делам

Профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский назвал меры РФ разумными. Он подчеркнул, что украинское зерно экспортируется, а российское — нет. По его словам, стороны соглашения «так не договаривались».

Если Запад так беспокоится об экспорте зерна и насыщении мирового рынка продовольствием, ему надо в какой-то степени снять санкции. Не все, но хотя бы те, которые касаются транспорта, страхования, дохода судов Максим Братерский профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о готовности полностью заместить украинское зерно. По его словам, с учетом высокого урожая 2022 года Москва готова производить поставки зерна всем желающим государствам по приемлемым ценам.

Атака дронов

Ранним утром 29 октября в Севастополе были атакованы суда Черноморского флота с помощью беспилотников. Минобороны России обвинило в этом ВСУ, уточнив, что в результате незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец». Россия из-за нападения запросила заседание Совбеза ООН.

