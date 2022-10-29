Решение России по зерновой сделке назвали разумным

Профессор ВШЭ Братерский назвал разумной приостановку участия России в зерновой сделке

Профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский прокомментировал решение России приостановить участие в зерновой сделке. Его слова приводит РИА Новости.

Братерский назвал разумной приостановку участия России в продуктовой сделке и подчеркнул, что украинское зерно экспортируется, а российское — нет. По его словам, стороны соглашения «так не договаривались».

«Так что, на мой взгляд, это вполне разумно. Если Запад так беспокоится об экспорте зерна и насыщении мирового рынка продовольствием, ему надо в какой-то степени снять санкции. Не все, но хотя бы те, которые касаются транспорта, страхования, дохода судов», — отметил профессор.

Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Высокопоставленный дипломат объяснил, что на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь Москва не гарантирует безопасность гражданских судов.

Ранее 29 октября Минобороны России заявило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.