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04:06, 30 октября 2022Мир

Британские власти разрешили разморозить часть счетов российского миллиардера

Telegraph: в Британии разморозят миллион фунтов стерлингов со счетов бизнесмена Авена

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат. Об этом сообщает издание Telegraph.

Издание указывает, что после того, как в отношении российского миллиардера были введены санкции, британский Минфин согласился разморозить денежные средства на общую сумму один миллион фунтов стерлингов со связанных с олигархом счетов в первый год.

Авен будет получать 60 тысяч фунтов стерлингов каждый месяц на основные нужды. Также он получит единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения долгов.

Счета Авена были заблокированы весной по требованию Национального агентства по борьбе с преступностью. При этом бизнесмену было разрешено тратить 2,5 тысячи фунтов в месяц. В июле суд разрешил Авену оплачивать неотложные расходы с использованием средств заблокированных счетов. Сам банкир утверждал, что в месяц ему необходимо тратить 140 тысяч фунтов, большая часть этой суммы якобы идет на поддержание кондиций принадлежащей ему коллекции предметов искусства.

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Марина Совина
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