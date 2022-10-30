Байдену пришлось позвать на помощь волонтера во время голосования
Президенту США Джо Байдену пришлось позвать на помощь волонтера во время голосования на промежуточных выборах в конгресс. Трансляция доступна на YouTube-канале MSNBC.
После небольшой заминки во время регистрации, когда глава государства подписался за выданный бюллетень, он проследовал в кабинку. Его внучка справилась с устройством с первого раза.
Спустя некоторое время Байдену понадобилась помощь, он из-за шторы обратился к волонтеру, тот уточнил, на каком этапе находится процесс голосования, загорелась ли лампочка.
После этого сотрудник начал объяснять президенту дальнейшие шаги. Всего американский лидер провел к кабинке около полутора минут, его внучка Натали, голосовавшая в первый раз, потратила менее минуты.
Байден признал, что проголосовал не без помощи волонтеров избирательного участка.
30 октября президент США, которому в следующем месяце исполняется 80 лет, принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс страны вместе с 18-летней внучкой Натали Байден в городе Уилмингтон его родного штата Дэлавер.