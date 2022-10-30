Байдену пришлось позвать на помощь волонтера во время голосования

Президенту США Байдену понадобилась помощь волонтера во время голосования на выборах

Президенту США Джо Байдену пришлось позвать на помощь волонтера во время голосования на промежуточных выборах в конгресс. Трансляция доступна на YouTube-канале MSNBC.

После небольшой заминки во время регистрации, когда глава государства подписался за выданный бюллетень, он проследовал в кабинку. Его внучка справилась с устройством с первого раза.

Спустя некоторое время Байдену понадобилась помощь, он из-за шторы обратился к волонтеру, тот уточнил, на каком этапе находится процесс голосования, загорелась ли лампочка.

После этого сотрудник начал объяснять президенту дальнейшие шаги. Всего американский лидер провел к кабинке около полутора минут, его внучка Натали, голосовавшая в первый раз, потратила менее минуты.

Байден признал, что проголосовал не без помощи волонтеров избирательного участка.

30 октября президент США, которому в следующем месяце исполняется 80 лет, принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс страны вместе с 18-летней внучкой Натали Байден в городе Уилмингтон его родного штата Дэлавер.

