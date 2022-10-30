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08:23, 30 октября 2022Мир

Байдену пришлось позвать на помощь волонтера во время голосования

Президенту США Байдену понадобилась помощь волонтера во время голосования на выборах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президенту США Джо Байдену пришлось позвать на помощь волонтера во время голосования на промежуточных выборах в конгресс. Трансляция доступна на YouTube-канале MSNBC.

После небольшой заминки во время регистрации, когда глава государства подписался за выданный бюллетень, он проследовал в кабинку. Его внучка справилась с устройством с первого раза.

Спустя некоторое время Байдену понадобилась помощь, он из-за шторы обратился к волонтеру, тот уточнил, на каком этапе находится процесс голосования, загорелась ли лампочка.

После этого сотрудник начал объяснять президенту дальнейшие шаги. Всего американский лидер провел к кабинке около полутора минут, его внучка Натали, голосовавшая в первый раз, потратила менее минуты.

Байден признал, что проголосовал не без помощи волонтеров избирательного участка.

30 октября президент США, которому в следующем месяце исполняется 80 лет, принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс страны вместе с 18-летней внучкой Натали Байден в городе Уилмингтон его родного штата Дэлавер.

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Марина Совина
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