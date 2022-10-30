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14:06, 30 октября 2022Путешествия

На гостиницу на Крите сошел оползень и разрушил два номера

Reuters: в результате схода оползня на гостиницу на Крите погибла женщина из Словении

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

На гостиницу на Крите сошел оползень и разрушил два номера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу в Греции.

Инцидент произошел в прибрежном комплексе Markos Studios, который был построен под скалистым склоном холма в Иерапетре на южном побережье острова Крит. Отмечается, что оползень разрушил две комнаты, в котором отдыхала семья из трех человек.

Около 50 пожарных прибыли на место происшествия. Согласно информации, спасательные службы вытащили из-под завалов маленького мальчика, а его мать нашли уже мертвой. Утверждается, что женщина приехала на отдых вместе с семьей из Словении. При этом 51-летний супруг погибшей не пострадал, поскольку находился в другой комнате.

Ранее сообщалось о мощном урагане, который снес лежаки и зонты на одном из пляжей курорта Айя-Напа на Кипре. Как отмечает издание Daily Mail, позже ураган усилился и перерос в торнадо. Между тем, по утверждениям местной полиции, стихия не нанесла серьезного ущерба курорту и отдыхающим.

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Мария Винар
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