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09:15, 30 октября 2022Экономика

В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России

Bloomberg: Граждане Финляндии могут погибнуть от холода без поставок электричества из РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Жителям Финляндии грозят «смерти от холода», если грядущей зимой в стране не станут проводить веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок из России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Гибель от холода

Автор материала отметил, что поставки электроэнергии из России составляли небольшую часть от ее общих закупок. Однако потеря приведет к негативным последствиям. В частности, Bloomberg допустил гибель жителей Финляндии от холода без российского ресурса.

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Менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что если отказаться от проведения запланированных отключений электроэнергии в ряде регионов, то случится крупномасштабный сбой.

Последствия отключения

По данным Министерства обороны Финляндии, при температуре воздуха ниже 20 градусов по Цельсию сразу перестанут работать электроприборы и общественный транспорт, остановится работа банкоматов и платежных карт, закроются заправки. Спустя 18 часов температура в деревянных домах снизится до плюс 10 градусов по Цельсию. Через 30 часов деревянные строения начнут промерзать, также появится риск прорыва труб.

Через 36 часов холод проникнет в многоквартирные бетонные дома, а температура в них опустится до плюс десяти градусов по Цельсию. Через четыре дня в большинстве зданий лопнут трубы, что приведет к эвакуации жителей.

В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества

Петер Лундпрофессор университета Аалто

Ранее профессор университета Аалто Петер Лунд допустил полное отключение электричества в Финляндии. По его мнению, при дисбалансе потребления и производства энергии стране грозят серьезные последствия.

Остановка поставок электроэнергии из России

RAO Nordic Oy, которая является «дочкой» российской компании «Интер РАО», с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. В 2021 году «Интер РАО» направила в страну 8,2 миллиарда киловатт-часов. Электросетевой оператор Финляндии Fingrid намерен заменить российскую электроэнергию с помощью поставок из Швеции и увеличения внутреннего производства.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о намерении страны вступить в НАТО и подать заявку на членство. Премьер-министр страны Санна Марин назвала это решение историческим «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — подчеркнула она.

Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России

Fingridуправляющая электросетями компания

Энергетики Финляндии объяснили, что прекращение поставок электричества из России не связано с вступлением страны в НАТО. Москва приостановила их, поскольку ограничения Евросоюза не позволяют их оплачивать.

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Марина Совина
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