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20:38, 30 октября 2022Силовые структуры

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту аварии в Волгограде

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки коммунальной аварии в Волгограде

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр поручил руководителю регионального управления СК Василию Семенову доложить о ходе проверки по факту коммунальной аварии в Волгограде, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что проверка проводится по статье 238 Уголовного кодекса России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе проверки будут установлены детали происшествия, которые привели к прекращению подачи воды в Советский и Ворошиловский районы города.

Ранее стало известно, что в Волгограде около 200 тысяч жителей третьи сутки остаются без воды и частично без отопления из-за коммунальной аварии на магистральной канализации.

Прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания услуг населению в отношении водоснабжающей организации. Жители также требуют в соцсетях привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников.

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Варвара Кошечкина
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