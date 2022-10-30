Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту аварии в Волгограде

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки коммунальной аварии в Волгограде

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр поручил руководителю регионального управления СК Василию Семенову доложить о ходе проверки по факту коммунальной аварии в Волгограде, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что проверка проводится по статье 238 Уголовного кодекса России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе проверки будут установлены детали происшествия, которые привели к прекращению подачи воды в Советский и Ворошиловский районы города.

Ранее стало известно, что в Волгограде около 200 тысяч жителей третьи сутки остаются без воды и частично без отопления из-за коммунальной аварии на магистральной канализации.

Прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания услуг населению в отношении водоснабжающей организации. Жители также требуют в соцсетях привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников.