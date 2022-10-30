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16:06, 30 октября 2022Ценности

Жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном платье

Модель Хейли Бибер посетила вечеринку Tiffany & Co в прозрачном платье Bronx and Banco

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images / Tiffany & Co

Американская модель Хейли Бибер вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Vogue.

Жена певца Джастина Бибера посетила вечеринку ювелирного дома Tiffany & Co в коричневом платье бренда Bronx and Banco длины макси, выполненном из прозрачной ткани, которая демонстрировала ее кожаное нижнее белье. В качестве украшений для выхода в свет манекенщица выбрала крупный чокер и несколько браслетов бренда Tiffany & Co.

Помимо Бибер на мероприятии присутствовали и другие знаменитости, среди которых телезвезда Ким Кардашьян, певица Холзи, блогер Ноа Бэк, а также актрисы Блейк Лавли, Зои Кравиц, Галь Гадот, Алекса Деми, Кейтлин Дивер и другие инфлюэнсеры.

В сентябре в макияже Хейли Бибер увидели оскорбление целой расы. На размещенных кадрах она накрасила губы карандашом коричневого цвета, после чего нанесла на них прозрачный блеск. После этого поклонники принялись повторять ее лайфхак и запустили новый тренд. Однако некоторые фанаты возмутились видео модели, обратив внимание на то, что подобный макияж губ на протяжении десятилетий предпочитали латиноамериканки.

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Майя Пономаренко
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