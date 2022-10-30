Полиция Норвегии задержала более 30 членов европейской неонацистской организации

NRK: полиция задержала более 30 членов неонацистской организации на демонстрации в Осло

Полиция Норвегии задержала более 30 членов североевропейской неонацистской организации «Северное движение сопротивления» на демонстрации в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.

В правоохранительных органах отметили, что некоторые из участников акции отказались подчиниться требованиям полицейских о соблюдении порядка. В настоящее время ситуация в городе контролируется.

Всего были арестованы 35 человек. В полиции указали, что демонстрация не была согласована с властями норвежской столицы.

Ранее, 29 октября, протестующие против продолжения конфликта на Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале.