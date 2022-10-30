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03:11, 30 октября 2022Россия

В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности обеспечить оборону огневых позиций

Депутат парламента ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности обеспечить оборону собственных огневых позиций, в связи с чем им постоянно приходится отводить свои реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения.

«Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения», — заявил он.

Ранее глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник рассказал о желании большого количества западных стран принять участие в разделе Украины. По его словам, наиболее агрессивную позицию в этом вопросе занимает Польша.

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Марина Совина
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