В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности обеспечить оборону огневых позиций

Депутат парламента ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности обеспечить оборону собственных огневых позиций, в связи с чем им постоянно приходится отводить свои реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения.

«Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения», — заявил он.

Ранее глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник рассказал о желании большого количества западных стран принять участие в разделе Украины. По его словам, наиболее агрессивную позицию в этом вопросе занимает Польша.