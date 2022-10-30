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06:31, 30 октября 2022Наука и техника

На Марсе зафиксировали следы бывшего океана

Journal of Geophysical Research: на Марсе обнаружили следы древнего океана

Фото: JPL-Caltech / ASU / Reuters

Ученые из Пенсильванского университета зафиксировали на Марсе следы бывшего северного океана. Результаты работы описаны в Journal of Geophysical Research: Planets.

Очертания древнего океана обнаружили благодаря новым топографическим картам планеты. С помощью них удалось разглядеть более 6500 километров хребтов, которые сгруппировали в 20 систем. Эти структуры на самом деле являются дельтами бывших рек и подводных каналов — остатками береговой линии.

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Наблюдения показали, что возраст рельефа составляет около 3,5 миллиарда лет со слоем осадочных пород не менее 900 метров, которые покрывали сотни тысяч квадратных метров. Результаты свидетельствуют о том, что на планете когда-то происходило повышение уровня океана, что соответствовало продолжительному теплому и влажному климату, а не такому, который существует сегодня.

В октябре 2022 года американские специалисты из Северо-Западного университета доказали, что на Марсе микроорганизмы способны выживать вблизи поверхности планеты гораздо дольше, чем считалось ранее.

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Елена Апазиди
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