Ветеран НАТО заявил о «логистическом кошмаре» для ВСУ из-за многообразия вооружений

Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов. Такое мнение выразил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou) в статье для издания 19Fortyfive.

По его словам, украинские военные расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и истощили собственные склады. Кроме того, экс-офицер НАТО напомнил, что арсенал ВСУ включает многообразие артиллерийских систем из разных стран, от советских 152-миллиметровых гаубиц и до американских установок M777. «Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — заявил Атламазоглу.