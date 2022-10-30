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21:27, 30 октября 2022Бывший СССР

Экс-офицер НАТО заявил о наступившем «логистическом кошмаре» для ВСУ

Ветеран НАТО заявил о «логистическом кошмаре» для ВСУ из-за многообразия вооружений

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов. Такое мнение выразил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou) в статье для издания 19Fortyfive.

По его словам, украинские военные расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и истощили собственные склады. Кроме того, экс-офицер НАТО напомнил, что арсенал ВСУ включает многообразие артиллерийских систем из разных стран, от советских 152-миллиметровых гаубиц и до американских установок M777. «Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — заявил Атламазоглу.

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Марина Совина
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