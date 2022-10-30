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06:25, 30 октября 2022Россия

В Совфеде раскритиковали продолживших праздновать после гибели людей в Сеуле

Сенатор Пушков раскритиковал продолживших праздновать Хэллоуин после гибели людей в Сеуле
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал южнокорейцев, которые продолжили праздновать Хэллоуин после давки в районе Итхэвон Сеуле, в которой погибли более ста человек.

«"Общество развлечений" не намерено заморачиваться какой-то давкой и даже гибелью 150 человек. Хэллоуин для него важнее. Члены "общества развлечений" хотят и будут развлекаться, несмотря ни на что», — написал сенатор.

Пушков назвал одной из характерных черт такого общества ослабление или утрату нравственного чувства.

Число погибших во время вечеринок в центре Сеула выросло до 151 человека, среди них 19 иностранцев, в том числе две россиянки.

В правоохранительных органах города рассказали о поступлении около 270 сообщений о пропавших без вести. Давка произошла во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле в субботу, 29 октября, в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. На праздник собрались около 100 тысяч человек.

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Марина Совина
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