Второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали

В Херсоне сообщили о задержании второго подозреваемого в обстреле РОВД

Второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне задержан сотрудниками Росгвардии и МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы региона.

Согласно информации, им оказался бывший сотрудник украинской полиции. Отмечается, что в ходе обыска дома у мужчины было обнаружено оружие и боеприпасы. По словам задержанного, Служба безопасности Украины (СБУ) угрожала убийством членам его семьи, если он откажется выполнять приказы.

Ранее сообщалось о задержании первого подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне. У него по месту жительства были изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», а также патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.

Днем 26 октября произошло нападение на здание РОВД в Херсоне. Утверждается, что действовали диверсанты, они выстрелили по зданию из ручного противотанкового гранатомета.