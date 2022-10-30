Берлускони опроверг обмен подарочным алкоголем с Путиным

Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что пошутил об обмене подарочным алкоголем с Путиным

Бывший премьер-министр Италии, глава партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что не обменивался с президентом России Владимиром Путиным подарочным алкоголем. Об этом он рассказал в интервью журналисту Бруно Веспе, передает агентство Adnkronos.

Политик вспомнил, как рассказал своим однопартийцам об обмене поздравительными телеграммами с российским лидером на дни рождения. После этого один из депутатов спросил, обменялись ли они подарками, на что Берлускони с улыбкой ответил: «Да, конечно, двадцать бутылок водки и двадцать ламбруско». По его словам, все поняли, что он шутит.

19 октября Берлускони заявил, что президент России назвал его первым из пяти своих настоящих друзей. Итальянский политик рассказал, как помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо в день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же письмом», — объяснил политик.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив, что ничего не может сказать по этой теме.